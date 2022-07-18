Події

16:54 18.07.2022

Окупанти обстріляли вночі Миколаїв та дві ОТГ області, за добу поранено 14 осіб - облрада

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14 осіб дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами Миколаївської області за добу неділі, 17 липня, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"За минулу добу в Миколаївській області поранень дістали 14 осіб. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва в телеграмі.

За її словами, на ранок понеділка у миколаївських лікарнях перебувають 325 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 54 потерпілих отримали допомогу амбулаторно.

Також голова облради повідомила, що вночі зафіксовано ракетні удари російських окупантів по Миколаєву, де удар припав по салонах продажу автомобільної та сільгосптехніки, та по територіях двох об'єднаних територіальних громад - Галицинівської Миколаївського району та Березнегуватської Баштанського району.

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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