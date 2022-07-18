Рада ЄС ухвалила політрішення виділити ще 500 млн євро для військової допомоги Україні

Рада ЄС досягла політичної угоди виділити ще 500 млн євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) для надання Україні чергової військової допомоги.

Відповідне рішення ухвалено у понеділок у Брюсселі у межах засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу. "Європа продовжує діяти заради миру та захисту наших цінностей. Схвалюю політичну угоду Ради ЄС щодо п'ятого траншу України в межах ЄФМ. Підтримка ЄС військовою технікою для Збройних сил України наразі становить 2,5 мільярда євро. Європа підтримує Україну", - прокоментував ухвалене рішення президент Європейської ради Шарль Мішель.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що новий транш буде у розмірі 500 млн євро.

Отже, це буде п'ятий транш з Європейського фонду миру, який дасть змогу ЄС підтримувати можливості та стійкість Збройних сил України для захисту територіальної цілісності й суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії.