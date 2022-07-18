"Євросолідарність" вимагає від Баканова та Венедіктової звіту в парламенті відповідно до закону

Фракція "Європейська солідарність" вважає кадрові рішення стосовно керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка та вимагає звіту Івана Баканова та Ірини Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

"І Баканов, і Венедіктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція вимагатиме таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі", - заявила співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Наша фракція "Європейська солідарність" єдина голосувала проти призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їхнім ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання "політичних доручень" проти опозиції. Водночас нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників із високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України", - додала вона.

Вона зазначила, що у ч. 2 ст. 11 закону "Про правовий режим воєнного стану" передбачено, що президент України в період дії воєнного стану може прийняти рішення про усунення з посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу.

Також згідно зі ст. 106 Конституції України президент призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради генерального прокурора, та вносить до Верховної Ради подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України.

Тоді як згідно зі ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради належить призначення на посаду та звільнення з посади за поданням президента України голови СБУ та надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади президентом України генерального прокурора, а також висловлення недовіри генеральному прокурору, що тягне за собою його відставку з посади.

"Хочемо нагадати, що Україна - парламентcько-президентська республіка, а Зеленський - не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та генерального прокурора. Прикметно, що розпочалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку "за" всупереч низці законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент із процесу ухвалення рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм… Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне "множення на нуль" парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу", - наголосили в "Євросолідарності".