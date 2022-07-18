Події

13:10 18.07.2022

В ОП очікують офіційного оголошення результатів конкурсної комісії на голову САП

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В ОП очікують офіційного оголошення результатів конкурсної комісії на голову САП

В Офісі президента України очікують, що конкурсна комісія з виборів голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосить результати конкурсу, що відбувся, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Президент дав чіткий сигнал і ми дуже-дуже очікуємо, що ця комісія нарешті зможе позитивно завершити свою роботу, встановивши результати цього конкурсу", - сказав Смирнов в ефірі телемарафону в понеділок.

За його словами, юридично для фіналізації результатів конкурсу треба, "щоб зібралася конкурсна комісія і… фактично оголосила бали щодо конкурсантів".

Теги: #сап #опу

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