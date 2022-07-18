Ветслужби Польщі з 25 липня припиняють вимагати довідки про здоров'я домашніх тварин під час ввезення з України

Польські митні та ветеринарні служби з 25 липня припиняють вимагати довідки про стан здоров'я домашніх тварин, яких ввозять з України, та документ про результати тестів на сказ, проведений методом титрування.

Таке рішення ухвалено для спрощення процедури перетину кордону між країнами, повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у понеділок.

Уточнюється, що запровадження нових умов ввезення домашніх тварин з України до Республіки Польща перенесено з 16 на 25 липня.

Так, з 25 липня 2022 року для ввезення з України до Польщі домашніх тварин (котів, собак та тхорів) у супроводі їх власників або уповноважених осіб необхідно виконати такі вимоги: тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа; тварина має діючу вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочіпування; тварина має дійсний паспорт європейського зразка, який видають ветеринарні установи Держпродспоживслужби.

"У разі подальшого переміщення до країни, де таке випробування необхідно, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі. Витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури несе власник тварини", - уточнило відомство у повідомленні.