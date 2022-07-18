Події

09:25 18.07.2022

Армія РФ втратила в Україні майже 38,5 тис. особового складу

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Армія РФ втратила в Україні майже 38,5 тис. особового складу

Минулої доби українські військові знищили 150 осіб особового складу противника, втрати ворога з початку повномасштабної агресії становлять майже 38450, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.07 орієнтовно становлять: особового складу – близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано, танків – 1 687 (+3) од., бойових броньованих машин – 3 886 (+7) од., артилерійських систем – 849 (+3) од., РСЗВ – 248 (+0) од., засобів ППО – 113 (+3) од., літаків – 220 (+0) од., вертольотів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2), крилатих ракет - 166 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7) од., спеціальної техніки –70 (+2) од.", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Теги: #рф #війна #втрати

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