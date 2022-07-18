У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 666

Станом на 18 липня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули через збройну агресію РФ в Україні, не змінилася – 353, зросла кількість поранених – 666, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1019 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 353. Зросла кількість поранених - понад 666. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

17 липня в результаті обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області було поранено 16-річного хлопчика.

17 липня окупанти знову обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2138 навчальних закладів, 221 - зруйновано повністю.