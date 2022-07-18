Події

08:06 18.07.2022

Минулої неділі в результаті обстрілів загинули два мешканці Донецької області, десять людей поранено

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Минулої неділі в результаті обстрілів загинули два мешканці Донецької області, десять людей поранено

Минулої доби неділі внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 10 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 липня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці у понеділок.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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