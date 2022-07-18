Події

07:46 18.07.2022

За неділю українські військові знищили 36 окупантів, 16 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

1 хв читати
За неділю українські військові знищили 36 окупантів, 16 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

Минулої доби неділі українські захисники знищили 36 людей особового складу агресора, 16 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Водночас, за підсумками доби та роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 3️6️ рашистів, 2️ самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "ПАНЦИР-С1", 3️ машини зв'язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 1️1️ одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на понеділок.

У неділю агресор двічі намагався завдати авіаційного удару по звільненим територіям на півночі Херсонської області. Ворог ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь.

Українська авіація двічі завдала "вогняного ураження по опорним пунктам, пунктам постачання боєкомплекту та скупченням живої сили, озброєння та техніки ворога в районі Благодатного і Давидова Брода".

У Чорному морі залишаються 2 ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 ВДК.

Крім високої ймовірності ракетних ударів залишається підвищена мінна небезпека. У зв'язку з дводенним штормом "міни можуть дрейфувати, зокрема і до берега".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 17.07.2022
РФ втратила за добу в Україні близько 160 військових, 7 танків і 4 крилаті ракети – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу в Україні близько 160 військових, 7 танків і 4 крилаті ракети – Генштаб ЗСУ

07:53 17.07.2022
За добу знищено 36 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

За добу знищено 36 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

08:32 16.07.2022
Втрати російської армії за добу п'ятниці склали 47 осіб о/с та 31 одиницю військової техніки

Втрати російської армії за добу п'ятниці склали 47 осіб о/с та 31 одиницю військової техніки

19:32 15.07.2022
Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

09:33 15.07.2022
РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

07:29 15.07.2022
За четвер українські військові знищили 18 окупантів, 7 одиниць техніки, склад боєприпасів

За четвер українські військові знищили 18 окупантів, 7 одиниць техніки, склад боєприпасів

07:42 14.07.2022
За добу знищено 13 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 пункти управління

За добу знищено 13 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 пункти управління

09:01 13.07.2022
Близько 37570 осіб особового складу втратив ворог від початку агресії в Україні - Генштаб

Близько 37570 осіб особового складу втратив ворог від початку агресії в Україні - Генштаб

07:24 13.07.2022
За добу українські військові знищили 30 окупантів, 6 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

За добу українські військові знищили 30 окупантів, 6 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

06:59 13.07.2022
Ударна авіація завдала вже 1700 групових ударів по противнику - Командування Повітряних сил

Ударна авіація завдала вже 1700 групових ударів по противнику - Командування Повітряних сил

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 666

ЗС України придушили спроби ворожих штурмів біля Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледара

Українці ніколи не сприймуть рішення Канади передати турбіну для "Північного потоку" - Зеленський

Конкурс на голову САП, що відбувся, має завершитися обранням керівника

Масив злочинів проти нацбезпеки співробітників СБУ та прокуратури ставить питання до керівників

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу в Миколаєві пошкоджено автосалон і салон із продажу сільгосптехніки, попередньо жертв немає

Окупанти завдали чотири удари по промзоні Краматорська

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 666

У результаті ворожих обстрілів спалахнуло сміттєзвалище в Балаклії, його не можуть гасити через небезпеку для життя особового складу

Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні та подальші санкції проти РФ

Минулої неділі в результаті обстрілів загинули два мешканці Донецької області, десять людей поранено

Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаударів по населених пунктах Луганщини і Донбасу

Харків зазнав ракетної атаки, пошкоджено дві багатоповерхівки

Президент ОАЕ прибув до Парижа, де планує підписати угоду у сфері енергетики

У результаті нічного обстрілу Нікополя зруйновано будинки, пошкоджено газо- та водопровід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА