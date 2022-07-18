За неділю українські військові знищили 36 окупантів, 16 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

Минулої доби неділі українські захисники знищили 36 людей особового складу агресора, 16 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Водночас, за підсумками доби та роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 3️6️ рашистів, 2️ самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "ПАНЦИР-С1", 3️ машини зв'язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 1️1️ одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на понеділок.

У неділю агресор двічі намагався завдати авіаційного удару по звільненим територіям на півночі Херсонської області. Ворог ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь.

Українська авіація двічі завдала "вогняного ураження по опорним пунктам, пунктам постачання боєкомплекту та скупченням живої сили, озброєння та техніки ворога в районі Благодатного і Давидова Брода".

У Чорному морі залишаються 2 ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 ВДК.

Крім високої ймовірності ракетних ударів залишається підвищена мінна небезпека. У зв'язку з дводенним штормом "міни можуть дрейфувати, зокрема і до берега".