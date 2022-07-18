Чотири людини, включно з нападником, загинули в результаті стрілянини в американському штаті Індіана
Три людини загинули під час стрілянини в торговельному центрі міста Грінвуд американського штату Індіана, сам стрілець був убитий озброєним громадянином, повідомляє Associated Press.
Як заявив начальник поліцейського управління міста Грінвуд Джим Ісон, чоловік, озброєний гвинтівкою, відкрив стрілянину у фуд-корті торговельного центру Greenwood Park.
Озброєний відвідувач торговельного центру вбив стрільця, повідомив Ісон.
Він уточнив, що загалом загинули четверо людей і двоє отримали поранення.
Столична поліція Індіанаполіса та безліч інших відомств надають допомогу у розслідуванні.
Грінвуд - південне передмістя Індіанаполіса з населенням близько 60 тис. людей.