Чотири людини, включно з нападником, загинули в результаті стрілянини в американському штаті Індіана

Три людини загинули під час стрілянини в торговельному центрі міста Грінвуд американського штату Індіана, сам стрілець був убитий озброєним громадянином, повідомляє Associated Press.

Як заявив начальник поліцейського управління міста Грінвуд Джим Ісон, чоловік, озброєний гвинтівкою, відкрив стрілянину у фуд-корті торговельного центру Greenwood Park.

Озброєний відвідувач торговельного центру вбив стрільця, повідомив Ісон.

Він уточнив, що загалом загинули четверо людей і двоє отримали поранення.

Столична поліція Індіанаполіса та безліч інших відомств надають допомогу у розслідуванні.

Грінвуд - південне передмістя Індіанаполіса з населенням близько 60 тис. людей.