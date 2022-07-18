Події

07:33 18.07.2022

Чотири людини, включно з нападником, загинули в результаті стрілянини в американському штаті Індіана

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Чотири людини, включно з нападником, загинули в результаті стрілянини в американському штаті Індіана

Три людини загинули під час стрілянини в торговельному центрі міста Грінвуд американського штату Індіана, сам стрілець був убитий озброєним громадянином, повідомляє Associated Press.

Як заявив начальник поліцейського управління міста Грінвуд Джим Ісон, чоловік, озброєний гвинтівкою, відкрив стрілянину у фуд-корті торговельного центру Greenwood Park.

Озброєний відвідувач торговельного центру вбив стрільця, повідомив Ісон.

Він уточнив, що загалом загинули четверо людей і двоє отримали поранення.

Столична поліція Індіанаполіса та безліч інших відомств надають допомогу у розслідуванні.

Грінвуд - південне передмістя Індіанаполіса з населенням близько 60 тис. людей.

 

 

Теги: #сша #жертви #стрільба

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