Події

17:01 17.07.2022

Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

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Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

Двох поранених унаслідок ракетного удару по центру Вінниці 14 липня вертольотами доставили в опіковий центр Львова, ще один пацієнт – в дорозі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Рятуємо постраждалих від ракетного удару. Двох поранених вертольотами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр. Ще один пацієнт - в дорозі. Двох тяжкопоранених готують до транспортування. Таке рішення було ухвалено вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка", - написав він у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Унаслідок обстрілу загинули 24 людини, з них три дитини. Звернулися по допомогу 202 людини, з них 68 госпіталізовані, зокрема 4 дитини. 4 людини залишаються в розшуку як зниклі безвісти.

Теги: #вінниця #транспортування #поранені

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