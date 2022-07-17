Командувач Сил оборони Естонії побував в Україні, зустрівся із Залужним

Відбувся офіційний візит в Україну делегації Сил оборони Естонської Республіки на чолі з командувачем Мартіном Геремом, повідомив Генштаб Збройних сил України в соцмережі Фейсбук.

Зустрічаючи свого естонського колегу, головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний зазначив: "Я ціную залученість і допомогу Естонії, дієву підтримку військових, високий рівень нашого військового співробітництва, а також гостинність, з якою естонці прийняли біженців з України".

Під час візиту делегація Сил оборони Естонської Республіки була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ уздовж державного кордону України та території суміжних держав, характером дій і напрямків зосередження противника, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності.

Окрім того, була обговорена оцінка ймовірного характеру дій противника у подальшому, безпекова ситуація на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

Делегація Сил оборони Естонії відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами, зокрема Гостомель, Бородянку і територію запеклих боїв біля селища Мощун.

Також військові побували в місцях скоєння військових злочинів РФ на Чернігівщині.

"Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією – це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж – одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу", - йдеться в повідомленні.