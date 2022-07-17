Зеленський у день восьмих роковин знищення літака МН17: РФ продовжує сіяти горе і смерть на українській землі

Президент України Володимир Зеленський в день восьмих роковин катастрофи літака МН17 висловив упевненість у тому, що всі причетні до знищення літака і скоєння інших воєнних злочинів в Україні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності.

"У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними і близькими всіх невинно вбитих Росією", - написав глава держави в Твіттері.

Він зазначив, що нині РФ продовжує "сіяти горе та смерть на українській землі". "Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!" - підсумував Зеленський.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи вела Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

Суд стосовно аварії МН17 розпочався 9 березня 2020 року. У травні цього року після поновлення слухань суддя Гендрік Стейнгаус анонсував завершення публічної стадії судового розгляду справи на 10 червня, після чого судова колегія пішла в закриту стадію для винесення рішення. Вердикт у справі має бути винесений у листопаді чи грудні 2022 року.