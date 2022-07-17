На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж налічував вісім громадян України - МЗС

На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж складався з восьми громадян України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вночі на півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався з восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного з двигунів", - написав Ніколенко у Facebook в неділю.

Він зазначив, що за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб.

"На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють з рятувальниками та правоохоронцями Греції для з'ясування всіх обставин інциденту. Наразі тривають рятувальні роботи та пожежогасіння. "Гаряча лінія" МЗС України для родичів: +38 044 238 1588", - зазначив Ніколенко.

У свою чергу Associated Press із посиланням на міністра оборони Сербії Небойшу Стефановича передає, що аварія в Греції вантажного літака Ан-12, що належить українській авіакомпанії Meridian, призвела до загибелі всього його екіпажу у складі восьми осіб.

На пресконференції в неділю міністр також повідомив, що на літаку перевозили в Бангладеш 11,5 т боєприпасів сербського виробництва для мінометів. Ан-12 злетів із сербського міста Ніш і мав зробити проміжну зупинку в йорданській столиці Аммані.