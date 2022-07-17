У Миколаївській області за попередню добу зареєстровано 9 пожеж, 3 з яких виникли внаслідок влучання боєприпасів і уламків від них

На території Миколаївської області протягом доби 16 липня було зареєстровано 9 пожеж, 3 з яких виникли внаслідок влучання боєприпасів і уламків від них, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що об 11:40 16 липня внаслідок обстрілу в с.Шевченкове Миколаївського району загорілися господарська будівля, теплиця і суха трава на території приватного домоволодіння. Займання ліквідовано о 13:39 на загальній площі 330 кв. м.

О 13:09 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що на відкритій території Галицинівської територіальної громади після обстрілу загорілася суха трава та чагарники. Пожежу на площі 3 га ліквідували о 14:30.

17 липня в 03.50 внаслідок влучання боєприпасів і уламків від них загорілася суха трава в Центральному районі м.Миколаєва. Займання загасили рятувальники на площі 1000 кв.м о 04:36.

Ще 6 пожеж не пов'язані з веденням бойових дій.