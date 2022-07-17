Події

08:39 17.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 6 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожеж, викликаних обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області. Горів приватний будинок та виробничі об'єкти", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, близько 16:30 у результаті ворожого обстрілу почалася пожежа у приватному будинку в Чкалівській громаді Чугуївського району. На момент приїзду рятувальнику горів дах будинку на площі 50 кв. м. Пожежні подали до осередку горіння 2 пожежні стволи та о 17:05 локалізували вогонь. Остаточно пожежу було ліквідовано о 17:48. Постраждалих немає.

Крім того, за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, тричі – на допомогу населенню та 1 раз – на допомогу працівникам ЖКГ.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #зведення

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