Окупанти обстріляли Торецьк, Залізне, Костянтинівку та Соледар у Донецькій області

Станом на ранок неділі російські окупанти обстріляли Торецьк, Залізне, Костянтинівку та Соледар у Донецькій області, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, 3 ракети прилетіли до Торецької громади: 1 влучила в житловий квартал Торецька, 2 – до Залізного, де пошкоджено школу та дитсадок. Поки що інформації про постраждалих немає.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюються, інформація про постраждалих не надходила.

У Соледарі в результаті обстрілу сталася пожежа у місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Тепер небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтеся! Евакуація рятує життя!", – закликав Кириленко.