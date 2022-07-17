Події

08:15 17.07.2022

Противник упродовж суботи з різних видів озброєння обстрілював Сумську область, без жертв

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Противник упродовж суботи з різних видів озброєння обстрілював Сумську область, без жертв

Російські окупанти за суботу, 16 липня, з території Росії здійснили майже 150 пострілів із різних видів озброєння по громадах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Майже з 9-ї ранку росіяни вдарили по реактивних системах залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Крім того, о 8.30 було зафіксовано артилерійський приліт по Шалигінській громаді.

Після 9.00 росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджено цивільні господарства, будинки, лінія електропередач.

О 9.00 противник обстріляв Есманьську громаду, зафіксовано 5 пострілів зі ствольної артилерії. Обстріл зі ствольної артилерії продовжився після 10.00 і тривав упродовж години. Понад 15 прильотів.

Близько 13.00 росіяни вдарили по трьох населених пунктах Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

О 14.30 ворог обстріляв Шалигінську громаду - 22 постріли зі ствольної артилерії.

О 17:30 окупанти двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

О 19.00 по Хотинській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після 21:00.

О 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

 

 

 

Теги: #зведення #сумська_область

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