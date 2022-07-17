Минулої доби в результаті обстрілів загинули три мешканці Донецької області, дванадцять – поранені

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинуло 3 особи, ще 12 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Вдалому та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.