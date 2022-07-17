За добу знищено 36 окупантів, 6 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

За минулу добу в зоні Оперативного командування "Південь" знищено 36 окупантів, 6 одиниць техніки та два польові склади боєприпасів.

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує оборонятися та використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари як спосіб демонстрації своєї переваги. Але вчинюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має", - йдеться у зведенні ОК у Фейсбук, у ніч на неділю.

У зведенні наголошується, що протягом попередньої ночі завдано трьох ракетних ударів: по Миколаєву – в об'єкт промислової інфраструктури, постраждав один цивільний; реактивними системами залпового вогню "Смерч" у Баштанку у напрямку Снігурівки, більшість снарядів влучили в комбікормовий завод, частина – у поле населеного пункту, без втрат; по Одесі ракетою Х-101 – призвело до пожежі на площі понад 1000 кв.м на деревообробному підприємстві, одна людина отримала незначні поранення.

Також нічний обстріл Нікополя з "Градів" припав на промислову інфраструктуру, три навчальні заклади, пожежну частину, станцію переливання крові та приватний будинок. Постраждала одна людина.

Під час ще одного нічного обстрілу 152-мм снаряди було направлено у Висунськ, пошкоджено дві приватні будівлі. Без людських втрат.

Вдень над зоною відповідальності ОК зафіксовано проліт п'яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральним областям України. Три ракети знищено, одна вдарила в поле, ще одна у сільськогосподарську ферму на Черкащині.

"Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати наші підрозділи на півночі Херсона. Удачі не мав", – повідомили українські військові.

Поблизу Олександрівки противник втратив ударний безпілотний літальний апарат на кшталт "Ланцет", який здійснює повітряну розвідку.

"Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 рашистів, 2 танків Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор" також 2 польових складів боєприпасів, 2 відділень ПЗРК зі штатним озброєнням та боєкомплектом у Херсонській області", – сказано у зведенні.

У ОК констатували, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 ВДК, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" залишилася в кількості 2 і 16 відповідно.