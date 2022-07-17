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07:12 17.07.2022

Кандидат у британські прем'єри заявила, що продовжуватиме підтримувати Україну у разі свого обрання

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Кандидат у британські прем'єри заявила, що продовжуватиме підтримувати Україну у разі свого обрання

Заступник міністра з міжнародної торгівлі Великої Британії Пенні Мордонт, яка балотується на посаду прем'єр-міністра країни, заявила, що у разі обрання продовжить політику підтримки України глави кабінету Бориса Джонсона, що йде.

"Як прем'єр-міністр, я зроблю все можливе, щоб очолити реакцію Заходу(...), і переконатися, що наші українські друзі зрештою доб'ються своєї свободи", - написала вона у статті для британського видання The Telegraph.

"Лідерство в підтримці України було однією із найбільших спадщин Джонсона. Я продовжу це керівництво, і не буде й мови про те, щоб зменшити наші зусилля щодо надання допомоги нашим союзникам", - наголосила Мордонт.

Вона зазначила, що, ставши прем'єром, "подвоїть співпрацю зі США, ЄС та іншими ключовими партнерами, щоб координувати військову підтримку".

Мордонт обіцяла продовжувати "очолювати G7" у питанні запровадження санкцій проти Росії та їх дотримання, розширити навчання українських військових на британській території.

У її планах - формування оперативної групи "під керівництвом Королівського флоту" для налагодження комунікацій та розмінування у Чорному морі, активізація "інформаційних операцій в Україні", відновлення української економіки.

Напередодні у Великій Британії стартували перші публічні дебати претендентів на прем'єрське крісло. За посаду лідера консерваторів і, відповідно, прем'єра борються п'ять кандидатів: Мордонт, колишній голова Мінфіну Ріші Сунак, міністр закордонних справ Ліз Трасс, ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Великої Британії Том Тугендхат.

 

 

Теги: #кандидат #україна #британія #премєр

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