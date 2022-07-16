Події

21:08 16.07.2022

Над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збито чотири ворожі ракети Х-101 – голова облради

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Над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збито чотири ворожі ракети Х-101 – голова облради

У суботу, 16 липня, над Дніпропетровською областю та Запоріжжям українські військові збили 4 російські ракети, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"За уточненою інформацією, до вечора сили ППО збили над Дніпропетровщиною та Запоріжжям чотири ворожі ракети Х-101. Загалом летіло шість. Подяка українським воїнам, які тримають наше небо", – йдеться у повідомленні у суботу ввечері.

Лукашук зазначив, що внаслідок нічного обстрілу Нікополя загинули двоє людей. Ще одна жінка постраждала у лікарні. Через ворожу атаку у місті пошкоджено будівлю школи, ПТУ, аптеки, адміністративну та складську будівлі, автобус, два легкові автомобілі, 12 п'ятиповерхівок, 13 приватних будинків.

Крім того, вночі окупанти влучили і  в територію Марганецької громади: там пошкоджено 9 житлових будинків та електромережі.

У Криворізькому районі протягом дня ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. Також влучення в поле пшениці площею 75 га за межами села Мар'янське, де сталася пожежа. Без жертв.

"Також сьогодні на Дніпропетровщині долітався один ворожий БПЛА. Нема чого шастати, розвідувати та коригувати вогонь по наших містах і селах", – сказав він.

 

 

 

Теги: #зведення #дніпропетровська_область

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