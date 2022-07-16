Події

19:58 16.07.2022

Сім'ї загиблих і постраждалих в результаті ракетного удару у Вінниці отримають компенсації від міської та обласної рад

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Сім'ї загиблих і постраждалих в результаті ракетного удару у Вінниці отримають компенсації від міської та обласної рад

Вінницька міська рада та Вінницька обласна рада виділять компенсації постраждалим унаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня, а також сім'ям загиблих.

"Сім'ям загиблих та поранених цивільних вінничан надамо допомогу. Це – 50 та 25 тис. грн", - повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у телеграм-каналі.

Крім того, із пропозицією про виплату компенсацій виступив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, повідомляє пресслужба облради. Пропозиція була схвалена депутатами облради, і відповідне звернення було передано голові обласної військової адміністрації Сергію Борзову. Сума матеріальної допомоги потерпілим, яку планує виділити облрада, не називається.

 

 

 

Теги: #компенсація #вінниця #загиблі

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