В Одесі затримали 4 людини, які фотографували склад після ракетного удару - Братчук

В Одесі поліція затримала 4 громадян, які фотографували місця "прильотів" ворожих ракет, повідомив речник голови обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару, також в їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури і блокпостів", - написав Братчук у телеграм.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних, "в його телефоні було виявлено докази активного спілкування з абонентами Росії", додав Братчук.