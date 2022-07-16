Події

15:09 16.07.2022

В Одесі затримали 4 людини, які фотографували склад після ракетного удару - Братчук

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В Одесі поліція затримала 4 громадян, які фотографували місця "прильотів" ворожих ракет, повідомив речник голови обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару, також в їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури і блокпостів", - написав Братчук у телеграм.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних, "в його телефоні було виявлено докази активного спілкування з абонентами Росії", додав Братчук.

 

Теги: #одеса #затримання #поліція #ракети

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