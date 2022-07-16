Потік на виїзд з України через західний кордон знову перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон останні три дні знову перевищує потік на в'їзд, повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

Згідно з її даними, в п'ятницю, 15 липня, з країни, як і днем раніше, виїхало понад 41 тис. осіб, тоді як в'їхало понад 39 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.

Чистий відтік з України в останні дні підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними, 15 липня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тис. порівняно з 24,8 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становить 23,3 тис. проти 22,9 тис. напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 4,805 млн, тоді як у зворотному напрямку-2,878 млн.

Держприкордонслужба України уточнила, що кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами в п'ятницю зросла до 126 з 84 напередодні. Кількість легкових авто, що проходять через кордон, в останні три дні також збільшилася до 18 тис. з 16-17 тис. перед цим.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон місяць стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, і чистий приплив за цей період впав до 36 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 12 липня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 9,172 млн людей, із них до Польщі 4,628 млн, Росії – 1,625 млн, Угорщини – 949,7 тис., Румунії – 832 тис., Словаччини – 589,1 тис., Молдови – 531,9 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 12 липня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 3,567 млн осіб.