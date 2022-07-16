Втрати російської армії за добу п'ятниці склали 47 осіб о/с та 31 одиницю військової техніки

За добу п'ятниці бійці Збройних сил України знищили 47 осіб особового складу агресора та 31 одиницю ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Точна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів призвела до втрат противника у кількості 47 рашистів, 6 гаубиць 100-Б та двох 122 мм гаубиць, 1 танку Т-62 та машин зв'язку оперативно-тактичного рівня, 8 одиниць броньованої та 14 автомобільної техніки", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що результати удару по засобам ППО противника дорозвідуються.

"Крім того, під час зачистки територій Потьомкіного захоплено БМП 2 супротивника у справному стані", - додали в командуванні.