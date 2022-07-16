Україна потребує $9 млрд упродовж трьох місяців на відновлення інфраструктури після ворожих руйнувань РФ, заявив Устенко

Україна потребує $9 млрд протягом трьох місяців на відновлення інфраструктури після ворожих руйнувань РФ, заявив радник президента України з економіки Олег Устенко.

"Україна знищена руками Путіна та його військової машини. Україні зараз потрібно 9 мільярдів доларів на наступні три місяці. Наші життя зруйновані, наші родини та близькі вбиті, і ми робимо все можливе, щоб відновитись", - написав Устенко у мікроблозі Твіттер із посиланням на своє інтерв'ю газеті Financial Times.

Він зазначив, що сотні тисяч українців переміщені та залишилися без житла, а багато хто втратив джерело доходу. Він закликав до необхідності підтримати українців, які постраждали від російської агресії.

"Нам потрібне будівництво, інфраструктура та мінімальний безумовний базовий дохід для кожної людини. Україна дуже вдячна нашим міжнародним союзникам за надану підтримку. Але в міру наближення шести місяців після вторгнення та наближення зими Україні буде потрібно більше фінансової допомоги", - наголосив Устенко.