Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Наразі, коли я записую це звернення, майже на всій території нашої держави повітряна тривога. Є попередня інформація про влучання у Дніпрі, Кременчуці, Київщині", - сказав він у п'ятницю ввечері у традиційному відеозверненні.

"Окупанти розуміють, що ми поступово стаємо сильнішими. Ціль їхнього терору дуже проста - тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальних збитків українським містам", - сказав він.

"Я прошу вас вкотре не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватись завжди, особливо на об'єктах, які мають суспільне значення", - зазначив він.