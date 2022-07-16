Події

07:17 16.07.2022

Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

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Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Наразі, коли я записую це звернення, майже на всій території нашої держави повітряна тривога. Є попередня інформація про влучання у Дніпрі, Кременчуці, Київщині", - сказав він у п'ятницю ввечері у традиційному відеозверненні.

"Окупанти розуміють, що ми поступово стаємо сильнішими. Ціль їхнього терору дуже проста - тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальних збитків українським містам", - сказав він.

"Я прошу вас вкотре не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватись завжди, особливо на об'єктах, які мають суспільне значення", - зазначив він.

Теги: #сигнал #зеленський #тривога

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