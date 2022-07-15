Події

21:46 15.07.2022

Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

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Монастирський доповів Зеленському у п'ятницю про наслідки ракетного обстрілу Вінниці та Миколаєва

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на зустрічі у п'ятницю доповів президенту Володимиру Зеленському про наслідки ракетного обстрілу Вінниці і Миколаєва напередодні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Внаслідок злочинних дій агресора у Вінниці загинули 23 особи, серед яких троє дітей. До закладів охорони здоров'я звернулося 197 постраждалих. Чотири людини залишаються у розшуку як зниклі безвісти", - сказано в повідомленні.

Монастирський також доповів про обстріли Миколаєва, де внаслідок чотирьох влучань у навчальний корпус педагогічного університету травмовано двох осіб. Ще чотири влучання зафіксовані в семиповерховий корпус Національного університету кораблебудування.

Зеленський пообіцяв зробити усе можливе, щоби покарати винуватців злочинних наказів.

"Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми робитимемо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує", – заявив Зеленський.

Зазначається, що Зеленський та Монастирський обговорили питання безпеки, зокрема запровадження номера "112" як єдиної системи допомоги громадянам, впровадження системи біометричної ідентифікації та верифікації за відбитками пальців і розпізнання облич, що має забезпечити якнайшвидше розкриття злочинів та створення безпечного середовища для громадян.

Також окрему увагу було приділено запровадженню Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом, що здатний вивести взаємодію громадян та органів поліції на якісно новий рівень у справі цивілізованого легального обігу зброї в Україні.

Теги: #зустріч #зеленський #монастирський

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