Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

Два літаки Су-25 російських окупантів збили співробітники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України та військових Збройних сил України на запорізькому напрямку.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – точно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – пошкоджено", – повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю.

Крім того, повідомляється про недавнє знищення спецназівцями СБУ чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позиції противника.