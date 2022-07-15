Події

19:32 15.07.2022

Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

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Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

Два літаки Су-25 російських окупантів збили співробітники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України та військових Збройних сил України на запорізькому напрямку.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – точно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – пошкоджено", – повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю.

Крім того, повідомляється про недавнє знищення спецназівцями СБУ чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позиції противника.

 

 

Теги: #сбу #війна #втрати #ворог

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