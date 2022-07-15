Єврокомісія пропонує заходи для підвищення ефективності шести пакетів санкцій проти РФ

Європейська комісія прийняла спільну пропозицію про новий пакет заходів для підтримки та підвищення ефективності шести широкомасштабних пакетів санкцій Європейського Союзу проти РФ.

"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше застосувати їх і продовжити до січня 2023 року. Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначено в пресрелізі на сайті Єврокомісії в п'ятницю.

Пакет "підтримка та узгодження" роз'яснює низку положень, спрямованих на укріплення правової визначеності для операторів і правозастосування з боку держав-членів ЄС. Зазначено, що також він ще більше пов'язує санкції ЄС із санкціями союзників і партнерів, зокрема в G7. Пакет підтверджує тверду позицію комісії щодо захисту продовольчої безпеки у всьому світі.

"Санкції ЄС є жорсткими та сильними. Ми продовжуємо переслідувати тих, хто близький до Путіна і Кремля. Сьогоднішній пакет демонструє наш скоординований підхід із міжнародними партнерами, включно з G7. На додачу до цих заходів я також представлю Раді пропозиції щодо включення до списків більшої кількості фізичних і юридичних осіб, із заморожуванням їхніх активів та обмеженням можливості подорожувати", - зазначив верховний представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.