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13:53 15.07.2022

Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

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Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї, але визнав необхідність розширення систем відстеження зброї, повідомляє Financial Times.

"Нам потрібно вижити. Ми не маємо причин вивозити контрабандою зброю з України", - сказав Резніков в інтерв'ю Financial Times.

Міністр зазначив, що деякі з союзників України направили до країни військових представників для спостереження за потоком наданої ними зброї, та запропонував іншим наслідувати їхній приклад. Він наголосив, що українці вкрай зацікавлені в тому, щоб зберегти все обладнання на суму $10 млрд, надане західними союзниками.

Резніков сказав, що Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, для відстеження призначення та використання зброї, наданої Заходом, до якої можуть отримати доступ союзники з НАТО. Проте зазначається, що воно мало обмежену кількість ліцензій і навчених користувачів, яких Київ наразі намагається збільшити. "Ми маємо швидко рухатися вперед. Ми це розуміємо", - додав міністр.

За словами Резнікова, система, яка нині керується лише централізовано, буде поширена на рівень бригад і, можливо, батальйонів. Київ консультуватиметься зі своїми партнерами щодо того, як далеко її розгорнути. Україна також розробляє дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно з програмним забезпеченням НАТО.

Резніков наголосив, що немає жодних шансів, що системи важкого озброєння, такі як 155-міліметрові гаубиці або ракетні системи, поставлені США, будуть вкрадені. За його словами, в них були GPS-трекери, а західні військові супутники також могли стежити за великим обладнанням.

Видання зазначає, що зенітні ракети Stinger та легкі безпілотники-камікадзе викликають особливе занепокоєння у західних чиновників, враховуючи їх портативність. Резніков сказав, що хоча вони не відстежувалися за GPS, вони призначалися лише для Сил спеціального призначення України і, отже, були під суворим контролем.

"Я обговорюю це з партнерами, я обговорюю це з іншими міністрами оборони - ви маєте побоювання? Вони кажуть "ні", - додав Резніков.

Міністр зазначив, що зброя, яку постачає Захід і яка має більшу дальність дії та є точнішою за стару українську артилерію радянських часів, сприяла зниженню кількості загиблих серед українських військовослужбовців на східному Донбасі, що у травні сягала в середньому 100 осіб на день.

За його словами, для будь-якої спроби України відкинути російські війська у контрнаступі потрібно більше ракет і артилерії.

"До кінця цього року на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - зазначив Резніков.

Теги: #зброя #резніков

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