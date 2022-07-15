Події

13:07 15.07.2022

У Бучанському районі проводяться антитерористичні навчання, у міськраді попереджають про звуки вибухів і пострілів

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У Бучанському районі проводяться антитерористичні навчання, у міськраді попереджають про звуки вибухів і пострілів

У Бучанському районі у п'ятницю проводяться антитерористичні навчання, у зв'язку з чим на цій території можуть бути чутні звуки вибухів і пострілів, повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли та вибухи. Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб знищувати ворога", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #тренування #бучанский_район

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