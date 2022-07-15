У Бучанському районі проводяться антитерористичні навчання, у міськраді попереджають про звуки вибухів і пострілів

У Бучанському районі у п'ятницю проводяться антитерористичні навчання, у зв'язку з чим на цій території можуть бути чутні звуки вибухів і пострілів, повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли та вибухи. Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб знищувати ворога", - йдеться у повідомленні.