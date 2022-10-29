Події

19:33 29.10.2022

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська

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Тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів, виробництво якого профінансував Фонд Порошенка, вирушає до військ. Після ретельної підготовки українські бійці за допомогою ПЗРК збиватимуть повітряні цілі на низьких висотах – літаки, гелікоптери, а також іранські дрони-камікадзе, які тероризують українські міста, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Ви знаєте, наскільки актуальна зараз система підвищення надійності протиповітряної оборони. Одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенітних комплексів, які сьогодні воюють проти російських загарбників", - заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Для того, щоб підвищити якість підготовки, безумовно, потрібні тренажери", - додав він.

Він подякував виробникам тренажера, які, за його словами, зараз працюють у режимі 24/7.

"Коли ми запропонували виготовити тренажери, частину коштів – близько ⅔ сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоби спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію", – зазначив Порошенко.

Він зазначив, що вже до кінця наступного тижня підготовку на тренажері проходитимуть спочатку інструктори, а потім бійці підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих підрозділів.

Також Порошенко зазначив, що триває робота над іншими проєктами, спрямованими на захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

"Це – лише початок. У нас будуть й інші проекти, в тому числі із застосуванням вантажівок на базі DAF Leyland, з використанням ЗУ-23-2 для підвищення безпеки об‘єктів критичної, енергетичної інфраструктури. Для того, щоби не давати путіну, зокрема і з використанням іранських дронів дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні. Ми не дозволимо цього зробити", – наголосив він.

"Ми допомагаємо Збройним силам. Ми сподіваємось на Збройні сили. Ми вдячні Збройним силам України", – резюмував Порошенко.

 

 

Теги: #порошенко #ппо #тренування #дрони

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