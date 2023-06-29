Події

08:27 29.06.2023

У Запоріжжі проводять навчання цивільного захисту на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС

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У Запоріжжі проводять навчання цивільного захисту на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Влада Запоріжжя повідомила про початок командно-штабних навчань у місті та районі на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Тренування відбуватиметься на території м. Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до деяких незручностей",- написав Малашко в телеграм-каналі в четвер уранці.

За його словами, метою заходу є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

"Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", - попередив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #тренування #заес

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