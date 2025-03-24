Заступник командувача Нацгвардії: Наші тренування спрямовані на безпеку країни

Тренування Національної гвардії України спрямовані лише на забезпечення безпечної ситуації в країні, заявив перший заступник командувача Нацгвардії України бригадний генерал Вадим Гладков.

"Завжди, в будь-якій країні є обладнання для не протестувальників - не треба плутати - а для розгону масових безладь. Коли буде горіти магазин або буде просто мародерство, це буде нормально? Ні. Тому для припинення масових безладів проводяться постійні заняття", - сказав генерал у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника командувача Нацгвардії, наразі тренування нацгвардійців відбуваються рідше через те, що особовий склад задіяний у військових діях, але загалом це нормальна практика для будь-якої країни.

"Тому з цього робити якийсь месендж хейтерам я просто не бачу сенсу. Це просто розгойдування соціально-політичного становища в країні", - зазначив він.

Як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, у цьому році з кількох військових частин Нацгвадії у Львів на тренування були направлені кілька рот бійців, яким видали нове обладнання.

Раніше також повідомлялося, що законопроєкт №10311 "Про внесення змін до закону України "Про Національну гвардію України" спрямований на вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії в умовах воєнного стану.