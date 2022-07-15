Події

13:02 15.07.2022

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих у Вінниці, безвісти зниклими вважаються 8 осіб – голова Нацполіції

1 хв читати
Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих у Вінниці, безвісти зниклими вважаються 8 осіб – голова Нацполіції

Правоохоронці ідентифікували 19 із 23 загиблих унаслідок ворожих ракетних обстрілів Вінниці 14 липня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих унаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Голова Нацполіції уточнив, що один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. "Він загинув разом із мамою", - написав Клименко.

За його словами, інший хлопчик чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

"Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований", - додав голова Нацполіції.

Також він повідомив, що в лікарні у тяжкому стані також перебуває і мати загиблої 4-річної дівчинки.

"14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб впізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", - розповів Клименко.

Голова Нацполіції поінформував, що по медичну допомогу після ракетного обстрілу звернулися 183 постраждалих, 82 із них було госпіталізовано. "Серед поранених - чотири дитини. Безвісти зниклими досі вважаються вісім людей", - додав Клименко.

 

Теги: #вінниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 15.07.2022
Будівлю вінницького Будинку офіцерів, що потрапила під обстріл, знесуть, долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія – голова Вінницької ОВА

Будівлю вінницького Будинку офіцерів, що потрапила під обстріл, знесуть, долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія – голова Вінницької ОВА

10:30 15.07.2022
У Вінниці після ракетних ударів залишаються зниклими 18 людей - ДСНС

У Вінниці після ракетних ударів залишаються зниклими 18 людей - ДСНС

22:32 14.07.2022
Унаслідок ракетного удару по Вінниці госпіталізовано 66 людей, 34 з яких у важкому стані

Унаслідок ракетного удару по Вінниці госпіталізовано 66 людей, 34 з яких у важкому стані

21:41 14.07.2022
Заява ЄС у зв'язку з ракетним ударом по Вінниці: За ці звірства винні будуть покарані

Заява ЄС у зв'язку з ракетним ударом по Вінниці: За ці звірства винні будуть покарані

21:11 14.07.2022
Атака на Вінницю нагадує про важливість забезпечення України засобами ППО, - посол Корнійчук

Атака на Вінницю нагадує про важливість забезпечення України засобами ППО, - посол Корнійчук

20:02 14.07.2022
Кількість загиблих у результаті обстрілу Вінниці збільшилася до 23 осіб

Кількість загиблих у результаті обстрілу Вінниці збільшилася до 23 осіб

18:23 14.07.2022
Монастирський: ракетні удари по центру Вінниці – це злочинна відповідь ворога на роботу ЗСУ на сході України

Монастирський: ракетні удари по центру Вінниці – це злочинна відповідь ворога на роботу ЗСУ на сході України

18:02 14.07.2022
П'ятеро людей із 52 госпіталізованих унаслідок ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані – глава МВС

П'ятеро людей із 52 госпіталізованих унаслідок ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані – глава МВС

17:42 14.07.2022
Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

17:36 14.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

Росія атакувала два найбільші університети в Миколаєві

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 352 дитини, 657 – поранено

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше

ОСТАННЄ

Законопроєкт про призупинення виплат за кредитами у разі зруйнованого майна планують ухвалити до осені – нардеп

У Бучанському районі проводяться антитерористичні навчання, у міськраді попереджають про звуки вибухів і пострілів

Нічні ворожі удари по Харкову було завдано, ймовірно, з С-300 - поліція

Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

Кремінь: Спекуляції, що мовний омбудсмен вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності

У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

Російські окупанти обстріляли будівлі університету кораблебудування та університету ім. Сухомлинського

УКФ запустив стипендії для відновлення діяльності митців і діячів культури

Російські війська обстріляли населені пункти Сумщини з мінометів

Законопроєкт Палати представників про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає $1 млрд для України - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА