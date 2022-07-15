Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих у Вінниці, безвісти зниклими вважаються 8 осіб – голова Нацполіції

Правоохоронці ідентифікували 19 із 23 загиблих унаслідок ворожих ракетних обстрілів Вінниці 14 липня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих унаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Голова Нацполіції уточнив, що один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. "Він загинув разом із мамою", - написав Клименко.

За його словами, інший хлопчик чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

"Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований", - додав голова Нацполіції.

Також він повідомив, що в лікарні у тяжкому стані також перебуває і мати загиблої 4-річної дівчинки.

"14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб впізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", - розповів Клименко.

Голова Нацполіції поінформував, що по медичну допомогу після ракетного обстрілу звернулися 183 постраждалих, 82 із них було госпіталізовано. "Серед поранених - чотири дитини. Безвісти зниклими досі вважаються вісім людей", - додав Клименко.