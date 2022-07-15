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12:27 15.07.2022

Кремінь: Спекуляції, що мовний омбудсмен вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності

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Кремінь: Спекуляції, що мовний омбудсмен вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що інформація про те, що мовний омбудсмен вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності.

"Усі спекуляції, що уповноважений вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності. Я з повагою ставлюся до президента України, я вважаю, що він виконує надзвичайну історичну місію, він комунікує з усім світом, він є гарантом української Конституції і він однозначно прийматиме парад перемоги українських військ у місті Києві", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.

Водночас мовний омбудсмен зазначив, що використовувати недержавну мову під час зустрічей і спілкування з іноземними гостями не заборонено, але якщо це ретранслюється через офіційні засоби телекомунікації, то має бути переклад українською мовою.

Як повідомлялося, 16 липня набуває чинності підпункт 1 пункту 7 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтоді уповноважений зможе штрафувати посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон. За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне за рік порушення - від 8500 до 11900 грн.

Теги: #мовний_закон

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