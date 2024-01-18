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10:12 18.01.2024

Мовний омбудсмен: у 2023 році усунуто 80% встановлених порушень мовного закону

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Мовний омбудсмен: у 2023 році усунуто 80% встановлених порушень мовного закону

За результатами вжиття у 2023 році уповноваженим із захисту державної мови заходів державного контролю усунуто 80% встановлених порушень мовного закону.

"За результатами здійснення уповноваженим заходів державного контролю за застосуванням державної мови у 2023 році усунено 80% встановлених порушень закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що загалом у 2023 році виконували роботу в межах 160 заходів державного контролю, з яких 23 було розпочато у 2022 році, 104 розпочато та завершено у 2023-му, 33 завершаться у 2024 році.

За результатами заходів держконтролю встановлено 73 порушення, складено 65 протоколів та оголошено 31 попередження.

Згідно з повідомленням, найбільшу кількість порушень встановлено у сфері обслуговування споживачів - 33 (37,9%) та освіти - 14 (16,1%), а також зафіксовано 13 (14,9%) випадків порушення мовного закону посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, по 8 порушень - у сферах охорони здоров'я і призначених для користувача інтерфейсів комп'ютерних програм і вебсайтів, поодинокі випадки зловживань зафіксовано під час публічних заходів і у сфері культури, під час підготовки нормативних актів, у діловодстві, документообігу.

За результатами заходів контролю порушення зафіксовано в 12 областях України: Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Чернігівська, Запорізька, Львівська, Закарпатська та Хмельницька, 11 обласних центрах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернігів.

Зазначається, що найбільшу кількість порушень встановлено в Києві (22) та Одесі (12).

Теги: #мовний_закон

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