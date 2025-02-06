Кожна четверта міськрада порушує мовне законодавство під час пленарних засідань

Кожна четверта міська рада порушує мовне законодавство під час пленарних засідань, свідчать результати моніторингу, проведеного Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови.

Згідно з повідомленням мовного омбудсмена, за результатами моніторингу 50 місцевих рад з 10 областей України, 24% органів місцевого самоврядування порушують вимоги мовного законодавства під час пленарних засідань.

Дослідження охопило громади Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, зокрема, проаналізовано діяльність місцевих рад територіальних громад тих областей, з яких раніше надходили повідомлення про порушення вимог закону.

Повідомляється, що моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання недержавної мови.

Серед порушників: Білгород-Дністровська міська рада та Болградська міська рада (Одеська область); Новгород-Сіверська міська рада (Чернігівська область); Зміївська міська рада та Донецька селищна рада (Харківська область); Кролевецька міська рада та Шосткинська міська рада (Сумська область); Вишгородська міська рада (Київська область); Кропивницька міська рада (Кіровоградська область); Самарська (Новомосковська) міська рада та Синельниківська міська рада (Дніпропетровська область); Запорізька міська рада.

Зазначається, що порушення фіксуються як з боку представників органів місцевого самоврядування, так і громадськості, а також окремою проблемою залишається якість оприлюднених записів пленарних засідань.

Щодо інтернет-представництв місцевих рад, то моніторинг охопив 177 сайтів і сторінок у соціальних мережах.

Так, у 13 виявлено випадки поширення інформації недержавною мовою, втім, більшість сайтів (58%) мають виключно українськомовну версію, 38% надають інформацію українською та мовами Європейського Союзу, і лише Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовну версію сайту поряд з українською та англійською.