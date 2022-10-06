Мовний омбудсмен ініціював близько 140 заходів державного контролю за 9 місяців

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за дев’ять місяців розпочав проведення 137 заходів державного контролю.

"За дев’ять місяців поточного року за результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову уповноваженим із захисту державної мови прийнято рішення про проведення 137 заходів державного контролю", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Уповноважений повідомив, що наразі завершено 53 державні контролі щодо порушення мовного законодавства в різних сферах.

"Переважна більшість стосувалися інтернет-представництв (57,5%), освітньої сфери (11,6%), діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (11,1%), інформації для загального ознайомлення (вивісок, реклами – 8,2%) та інше (11,6%). За більшістю з них ми досягли того, що порушення були усунені, а діяльність тих чи інших суб'єктів господарювання приведена у відповідність до мовного закону", - цитує Креміня пресслужба.

Водночас зазначено, що 33 заходи державного контролю тимчасово призупинено, оскільки суб'єкти, щодо яких вони відбуваються, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

"17 із них ми плануємо відновити найближчим часом через звільнення та припинення бойових дій на значній території України", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених державних контролів у 2022 році було складено 53 акти, 21 протокол та винесено 14 попереджень.