Події

07:29 15.07.2022

За четвер українські військові знищили 18 окупантів, 7 одиниць техніки, склад боєприпасів

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За четвер українські військові знищили 18 окупантів, 7 одиниць техніки, склад боєприпасів

За добу четверга українські захисники знищили 18 людей особового складу агресора, 7 одиниць ворожої техніки, а також польовий склад боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджено втрати противника обсягом 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Інші результати дорозвідуються", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на п'ятницю.

Вранці та опівдні четверга вертолітними парами ворог завдавав авіаційних ударів по півночі Херсонської області, але зазнав поразки та "був змушений ухилятися від вогню, ретируватися".

"Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації не має. Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - наголошується в повідомленні.

У четвер вдень ворог повторно обстріляв житлові квартали Баштанки п'ятьма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Серед людей жертв немає.

Також уранці агресор обстріляв 152 мм артилерією Зеленодольськ. Було зафіксовано влучення до паркової зони санаторно-профілактичного комплексу та на територію ліцею. Декілька будинків навколо було пошкоджено, серед людей також жертв немає.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по скупченню живої сили противника, озброєння та техніки окупантів поблизу Правдиного, Лозового та Благодатного.

Корабельне угруповання флоту агресора знову змінило склад через шторм, тепер до завдання ракетних ударів по Україні готові три ракетні кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два ВДК.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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