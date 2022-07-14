Ліна Костенко стала кавалером ордена Почесного легіону

У день Національного свята Французької Республіки посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вручив орден Почесного легіону українській письменниці та поетесі Ліні Костенко.

"Пані Костенко, якщо навести три слова, якими можна було б вас охарактеризувати, то я відзначив би такі: рішучість, сміливість і бажання, незважаючи ні на що, залишатися вільною. Ці три слова, на мою думку, найкраще характеризують ваш життєвий шлях, головне – вашу рішучість залишатися людиною з активною громадянською позицією", – сказав де Понсен на церемонії вручення нагороди в Києві в четвер.

Він додав, що коли зробив офіційну пропозицію президентові Франції Еммануелю Макрону представити до високої нагороди Ліну Костенко, не міг і уявити, що це нагородження відбудеться під час війни.

"Але в контексті агресії Росії, жертвою якої стала Україна, вручення цієї нагороди стає ще вагомішим", - зазначив посол.

Він наголосив, що громадянська активність Костенко завжди була однією з її рис, поряд із її величезним талантом письменниці та поетеси.

"Але саме вашу мужність, рішучість, громадянську позицію ми хочемо сьогодні відзначити", - зазначив де Понсен.

Костенко повідомила, що для неї велика честь отримати нагороду.

"У важкий час ми тут зібралися, але з дуже гарного приводу, тому що орден Почесного легіону - це лицарський орден, і отримати його - це велика честь. Зізнаюся, для мене це була абсолютна несподіванка, бо я належу до всесвітньо невідомої літератури - і раптом така нагорода. Пан посол дуже правильно сказав, я справді люблю Францію, і навіть у ті страшні тоталітарні часи я завжди душею бувала у Франції, у мене є вірші про Францію", - сказала Костенко.

Письменниця наголосила, що присвячує нагороду українським воїнам. "Це наш найпотужніший легіон", - заявила Костенко.

"Коли мене звинувачували в антирадянській творчості та викликали на розправу, я їм просто процитувала Камю – що світ поділяється на чуму та на її жертв, і мій вибір – не стати на бік чуми. Це взагалі був девіз шістдесятників – не стати на бік чуми, а тепер це вже альтернатива для всього людства, тому що вібріони чуми нікуди не зникли, як і передбачав Камю, і ці вібріони росли, наливалися люттю і зараз обрушилися на Україну у формі найпотворнішої війни", - зазначила Костенко.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Ліна Костенко завжди була втіленням людини, яка, незважаючи на складні життєві обставини, виклики, ніколи не зраджувала своїм принципам.

"Сьогодні ви надихаєте нас на боротьбу і, ключове, ніколи не опускати руки. Ця нагорода - чергове визнання вашої творчості, вашого міжнародного авторитету. Це великий для нас усіх, українців, приклад, що за мрії, принципи, свої цінності людина повинна завжди боротися", - заявив Кличко.

Ліна Костенко – знакова особистість для українців, символ української літератури ХХ століття, яскрава представниця покоління українських дисидентів. Костенко завжди була з українцями в найважчі часи. У радянський період захищала переслідуваних українських патріотів. 1986 року після Чорнобильської катастрофи виступала перед ліквідаторами. У 2004-му і 2014 році, під час Помаранчевої революції та Революції гідності, вона підтримала мітингувальників, які на майдані Незалежності обстоювали загальнолюдські цінності та право жити в демократичній, суверенній і європейській державі.

Приналежність до ордена Почесного легіону є найвищою відзнакою і офіційним визнанням особливих заслуг у Франції.