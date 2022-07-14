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18:37 14.07.2022

Збитки інфраструктури Ірпеня від війни оцінюються в більше ніж $900 млн – KSE

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Збитки інфраструктури Ірпеня від війни оцінюються в більше ніж $900 млн – KSE

Збитки інфраструктури Ірпеня від військової агресії РФ проти України оцінюються у 25,3 млрд грн, або $922 млн, ідеться в дослідженні KSE Institute у рамках проєкту RebuildUA.

Згідно з ним, руйнування житлового фонду в місті становлять найбільшу частину загального обсягу збитків - 17,7 млрд грн, з яких 11,6 млрд грн - руйнування багатоквартирних будинків. Загалом зруйновано 48% усього житлового фонду Ірпеня – 9690 житлових будинків, присадибних будівель і споруд загальною площею 4,1 млн кв. м.

За час окупації росіянами Ірпеня з кінця лютого до звільнення 28 березня було пошкоджено 10,5 тис. будівель у місті, з них 2501 було значно або повністю знищено.

Унаслідок військової агресії РФ також було зруйновано 53% усіх соціальних об'єктів міста, збитки оцінюються у 3,7 млрд грн. За даними KSE, через бойові дії зруйновано 54 заклади освіти (збитки розміром 1,3 млрд грн), 26 медзакладів (236 млн грн), 16 культурних і релігійних об'єктів.

Крім того, збитків було завдано й низці об'єктів промислової інфраструктури. Згідно з підрахунками, було пошкоджено або зруйновано 323 промислові будівлі на 2,9 млрд грн.

Унаслідок руйнування урядових, адміністративних будівель, відділень поліції та пошти місту завдано збитків розміром 262,5 млн грн.

Як повідомлялося, за оцінками KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок російської агресії становить $95,5 млрд, або 2,6 трлн.

Теги: #збитки #ірпінь

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