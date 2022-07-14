Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб, ідентифіковано тіла шістьох загиблих, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише шість із них наразі вдалося ідентифікувати", - написав голова Нацполіції на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тому слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок і здати біологічні зразки.

Клименко нагадав номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Також він повідомив, що двох людей, яких розшукують, поліцейські знайшли серед поранених і ще одного - серед загиблих.

"Загалом у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб", - додав він.

Крім того, за словами голови Нацполіції, пошкоджень різних ступенів важкості дістали близько сотні людей.

Також він додав, що ракетними ударами пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

"Поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці могли ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів Російської Федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів", - написав голова Нацполіції.