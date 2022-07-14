Під час повітряної тривоги проходження НМТ буде призупинено, а учасники та інструктори переходитимуть в укриття - МОН

Під час повітряної тривоги проходження національного мультипредметного тесту буде призупинено, а учасники разом з інструкторами переходитимуть до укриття, повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Цьогоріч тестування вступників до закладів освіти України відбуватиметься у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також у деяких країнах Європи", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що однією з найважливіших вимог для створення тимчасових екзаменаційних центрів була наявність укриттів цивільного захисту в будівлях, де відбуватиметься проходження НМТ, або поблизу них.

"У разі повітряної тривоги тестування буде призупинено, учасники разом з інструкторами перейдуть до укриттів. Якщо повітряна тривога буде нетривалою, учасники повернуться до виконання НМТ, продовживши роботу з того завдання, на якому тестування було призупинене. Якщо тривога буде тривалою, учасникам буде запропоновано пройти тест у межах додаткової сесії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у тимчасових екзаменаційних центрах працюватимуть відповідальний, помічник відповідального (ІТ-фахівець), а в кожній аудиторії тестування забезпечуватиме старший інструктор.

Попередньо заплановано, що основна сесія НМТ відбуватиметься у 21 області України та Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Криму, Донецькій, Луганській і Херсонській областях, місті Севастополі.

"НМТ за кордоном буде проведено так само, як і в Україні, тобто у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами", - йдеться у повідомленні.

Провести основну сесію тестування заплановано в таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.

Додаткову сесію НМТ учасники зможуть складати у Фінляндії (місто Гельсінкі) й Люксембурзі (місто Люксембург), США (місто Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та місто Сакраменто, штат Каліфорнія), Словенії (місто Марибор), Німеччині (місто Берлін), Швейцарії (місто Берн), Туреччині (місто Анкара), Грузії (місто Тбілісі), Греції (місто Афіни), Канаді (місто Едмонтон, місто Торонто).

"Під час додаткової сесії тимчасові екзаменаційні центри створять не в усіх країнах, у яких буде проведено НМТ в основну сесію. Так, з огляду на особливості роботи партнерських інституцій в Ірландії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Румунії, Словаччині, учасники матимуть змогу скласти тест лише в межах основної сесії НМТ", - наголошують у відомстві.