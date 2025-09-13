Інтерфакс-Україна
19:37 13.09.2025

Румунія оголосила повітряну тривогу через загрозу можливих ударів російських дронів

Влада Румунії у суботу надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, у якому громадян поінформовано про можливість падіння об’єктів із повітряного простору та закликано вжити заходів безпеки, повідомляє News Ro посилаючись на румунський Інспекторат з надзвичайних ситуацій (IGSU).

"Існує можливість падіння об’єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Переховуйтесь у підвалах або в укриттях цивільного захисту. Якщо поблизу немає укриття, залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон та зовнішніх стін. Орієнтовна тривалість: 90 хв.", – зазначили в Інспектораті з надзвичайних ситуацій (IGSU).

Влада нагадала населенню, що територія Румунії не є ціллю атак Російської Федерації, і закликала суворо дотримуватися заходів безпеки, уникати паніки та повідомляти на номер екстрених викликів 112 про будь-яку небезпечну ситуацію або потребу в допомозі.

 

 

Теги: #тривога #румунія #дроник #рф

