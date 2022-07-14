Події

15:32 14.07.2022

Окупанти завдали удару по Вінниці, коли в Гаазі тривала конференція про їхню відповідальність за злочини в Україні - Кулеба

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Окупанти завдали удару по Вінниці, коли в Гаазі тривала конференція про їхню відповідальність за злочини в Україні - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці у той самий час, коли в Гаазі (Нідерланди) триває Конференція про відповідальність РФ за скоєні в Україні злочини.

"Доки в Гаазі відбувається Конференція про відповідальність під керівництвом міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, Росія скоює ще один військовий злочин. Щонайменше одна дитина загинула серед інших жертв ракетного удару по Вінниці. Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові і сліз", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, 20 людей загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер удень, троє з них - діти. 90 осіб звернулися по допомогу до медичних закладів, із них близько 50 перебувають у тяжкому стані. Крім того, до поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували на місці влучення ворожих ракет. Значних руйнувань та пошкоджень внаслідок удару зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Теги: #гаага #вінниця

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