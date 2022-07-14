Події

15:02 14.07.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Теги: #компенсації #агресія_рф

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