ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції
Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції
Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та назвав п'ять його параметрів
Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада
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