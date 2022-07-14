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14:24 14.07.2022

Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

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Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

20 людей загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця у четвер удень, троє з них - діти, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Поки що відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися по допомогу до медичних закладів", - написав Тимошенко у телеграмі.

За його словами, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Продовжується рятувальна операція, повідомив заступник голови ОП.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих унаслідок удару, зокрема двох дітей. Із 90 госпіталізованих близько 50 перебувають у важкому стані. Значні руйнування та пошкодження дістали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Теги: #вінниця #загиблі

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